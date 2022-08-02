Ворог не покидає намірів штурмувати Харків, – мер розповів про те, як готуються до оборони міста

російські окупанти попри численні провали сподіваються на те, що їм вдасться захопити Харків. Ворог продовжує обстрілювати житлові квартали та намагається просуватися у напрямку міста.

росіянам попри великі зусилля не вдається захопити Харків. Від безсилля вони вирішили стерти місто з обличчя землі.

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Ситуація у Харкові

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що вночі обстрілів міст не зафіксували, ворог скерував свої снаряди на населених пунктах області. Про це він заявив в ефірі національного телемарафону, передає 24 канал.

Ситуація у Харкові стабільна, ворог не припиняє спроб штурмувати місто, але завдяки мужнім ЗСУ ми добре захищені та укріплені. Ми робимо фортифікаційні споруди та проводимо інші заходи для того, щоб у росіян не було шансів втілити свій задум у реальність,

– сказав Терехов.

Він додав, що місто продовжує налагоджувати життя людей, щоб воно було комфортним навіть у такій складній ситуації. Зокрема, Харків активно готується до опалювального сезону, прокладаються магістральні трубопроводи, комунальники працюють у штатному режимі.

Метро та громадський транспорт також функціонують, намагаються не припиняти роботи й магазини. Терехов нагадав, що через війну громадський транспорт курсує безплатно, щоб кожен мешканець міста міг ним скористатися.

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