Росіяни намагаються захопити Попасну, Рубіжне та Маріуполь
31 березня 2022 , 13:33Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
На Донецькому напрямку російські військові намагаються захопити Рубіжне, Маріуполь та Попасну. Ворог посилює своє угруповання.
На залізничну станцію "Ровеньки" прибули ешелони з озброєнням і технікою. Окупанти намагаються штурмувати блокадний Маріуполь.
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Росіяни почали активніше завдавати авіаудари із застосуванням літаків оперативно-тактичної авіації. Вони обстрілюють об'єкти у:
- Лисичанську,
- Рубіжному,
- Попасній,
- Кремінній.
Ворог намагався обійти наші підрозділи, однак це йому, на щастя, не вдалося.
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