Росіяни намагаються захопити трасу Лисичанськ – Бахмут: хочуть "відрізати" Луганську область

Ситуація на Луганщині залишається складною. Ворог кинув усі сили, щоб захопити Сєвєродонецьк та взяти під контроль трасу Лисичанськ – Бахмут.

За словами голови Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая, якщо росіяни захоплять трасу, то "відріжуть" усю область від сполучення з іншими регіонами. Це завдання вони намагалися виконати і раніше.

Важливо Окупанти тепер працюють в Україні меншими групами зі значно "меншими" завданнями, – Пентагон

Ситуація погіршується

Сергій Гайдай визнає, що ситуація на Луганщині дещо погіршується. Російські окупанти буквально кинули усі сили, щоб за будь-яку ціну перерізати трасу Лисичанськ – Бахмут. Якщо раніше вони намагалися прорвати оборону біля Попасної та Білогорівки, то тепер ці спроби фіксують і біля Бахмута.

Якщо загарбники зможуть перехопити трасу, то це унеможливить евакуацію та доставку гуманітарних вантажів. Зараз рятувальники продовжують підвозити місткості з водою та рятувати людей від "русского міра".

Окупанти обстрілюють населені пункти Луганщини, які підконтрольні Україні. У Сєвєродонецьку жахлива ситуація з інфраструктурою: росіяни добивають буквально все – в людей немає ні електрики, ні водопостачання. Снаряди прилітали навіть в лікарню, де досі перебувають медики.

Вони просто хочуть знищити місто. В принципі, як завжди. Всюди, куди вони (окупанти – 24 канал) приходять, там все спалене і розстріляне. Ми й надалі продовжуємо розвозити гуманітарні вантажі, займатися евакуацією. Тут про ремонти важко щось сказати. Вже майже нічого не залишилося, що реально відремонтувати,

– розповів Сергій Гайдай.

Представники Луганської ОВА, рятувальники та небайдужі намагаються допомогти місцевому населенню та українським військовим, як тільки можуть. Зараз вдалося передати автомобіль швидкої допомоги у Гірську громаду. Крім того, регулярно відправляють захисникам як машини, так і амуніцію та інші важливі речі.

Збройні Сили України продовжують захищати Луганщину від російських загарбників. Хоч ситуація складна, але відчайдушна оборона триває.

Додамо, за минулу добу, 18 травня, українські захисники відбили 16 атак ворога в зоні ООС. Росіяни втратили 8 танків, 17 одиниць бойової броньованої техніки, 4 спеціальних броньованих автомобілі та 6 звичайних автомобілів.

Вас це може зацікавити – СБУ ліквідувала масову схему розкрадання гумдопомоги для ЗСУ: дивіться відео