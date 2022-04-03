Росіяни намагаються знищити якомога більше українців: Кулеба розповів світу про вбивства в Бучі

1 квітня ЗСУ звільнили від окупантів низку населених пунктів на Київщині, серед них Буча. В цьому місті рашисти коїли справжні звірства – на дорогах багато трупів мирних жителів, у деяких з них зв'язані руки та прострілена голова.

Так, Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав вбивства в Бучі навмисним прагненням росіян знищити якомога більше українців. Він закликав країни "Великої сімки" негайно запровадити нові руйнівні санкції проти Росії.

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Кулеба розповів світу про масові вбивства в Бучі

Масові вбивства у Бучі були умисними. Росіяни прагнуть знищити якомога більше українців. Ми повинні зупинити їх і вигнати геть. Я вимагаю нових руйнівних санкцій G7 негайно,

– написав Кулеба.

Зокрема, глава МЗС наполягає на:

повному ембарго на нафту, газ, вугілля

закритті всіх портів для російських суден і товарів

відключенні всіх російських банків від SWIFT

Зауважимо, раніше радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк опублікував фото розстріляних російськими військовими цивільних людей у Київській області та звернувся до світових лідерів на тлі звірств окупантів.

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