Тільки не Путін: росіяни шукають винного у ситуації в Курську

Хочу поділитися одним спостереженням. Про дві логіки.

Нелогічна логіка росіян

Росіяни у своїх відео говорять: "Ми ж підтримували "СВО", чому ж тепер війна прийшла до нас?".

До теми Курськ задає контекст: як друзі Путіна реагують на події в Росії

Раціоналістична ("помаранчева") логіка, яка розуміє причинно-наслідкові зв'язки, мислить так: "Ми підтримували війну – тепер війна прийшла до нас. Логічно? Логічно.

Догматична ("синя") логіка мислить так: "Ми підтримували керівництво, тобто ми робили все правильно, тож чому ми тепер страждаємо? Хто робив все правильно, той не має страждати. Логічно?". Логічно в межах цієї логіки.

Якби носії догматичної логіки могли рефлексувати свої міркування, вони б побачили, що їхня логіка ґрунтується на класичному феодальному ("синьому") суспільному договорі: люди завжди підтримують керівництво і роблять, як воно каже, а за це керівництво піклується про людей.

Звідси один крок до розуміння, що керівництво не піклується про людей, тобто це розрив феодального соціального договору.

Цар несправжній. Справжній монарх може бути жорстоким і страшним, але людей любить і піклується, хоча вбиває їх мільйонами. Типаж – Йосип Сталін.

Але тут путінський режим грає на випередження: Владімір Путін – справжній цар, а в усьому винні місцеві бояри-намісники.

Це вже сигнал боярам-намісникам. Але то вже інша історія.

Я хотів написати про дві логіки, логічні кожна всередині себе, але несумісні. Не намагайтеся щось пояснити своєю мовою людині з іншою логікою (парадигмою). Говоріть з нею її мовою.