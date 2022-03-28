Росіяни завдали близько 59 артилерійських та мінометних обстрілів по Харківщині

За минулу добу, 27 березня, російські окупаційні війська завдали близько 59 артилерійських та мінометних обстрілів.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Зокрема ударів завдали в районах Салтівки, Олексіївки, П’ятихаток, Чугуєва та Дергачів.

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Окрім цього, зафіксовано близько 180 обстрілів противником із РСЗВ, у тому числі, техніки типу "Смерч".

Олег Синєгубов повідомив, що Збройні Сили України на Харківщині по деяких напрямках перейшли в контрнаступ. Мала Рогань та Вільхівка повністю перебуває під контролем українських військ і "зачищена" від окупантів. Також звільнена від ворога Гусарівка біля Балаклії.

Запеклі бої з ворогом тривають в Ізюмі.

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