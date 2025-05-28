Росіяни затягують передачу "меморандуму", Україна свій документ передала, – Умєров

Російська сторона повідомила, що дописала свій "меморандум". Однак вона все ще затягує його передачу Україні.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на міністра оборони України Рустема Умєрова.

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Україна очікує від Росії на передачу "меморандуму"

Умєров зауважив, що російська сторона намагалася затягнути процес формування "меморандуму" із власним баченням кроків до припинення вогню.

Однак, після "жорстких заяв" президента США Дональда Трампа, європейських лідерів, президента України Володимира Зеленського, росіяни таки повідомили, що дописали свій "меморандум". Однак тепер вони затягують передачу документа.

Я передав очільнику російської делегації наш документ, який відображає українську позицію. Вони отримали цей документ. Ми підтверджуємо готовність України до повного та безумовного припинення вогню та подальшої дипломатичної роботи. Ми не проти зустрічей з росіянами і очікуємо їхній "меморандум", щоб зустріч була не пустою та могла реально наблизити завершення війни,

– йдеться у повідомленні.

Міністр оборони зазначив, що у Росії є ще щонайменше чотири дні, аби передати Україні для опрацювання власний варіант "меморандуму".

"Україна завжди була і завжди буде максимально конструктивною. Зустрічі сторін повинні давати результат. Саме тому кожна зустріч має бути належним чином підготовлена. Російська сторона обіцяла передати "меморандум" одразу після обміну. Ми закликаємо російську сторону негайно виконати цю обіцянку та припинити намагання зробити зустріч деструктивною", – наголосив Умєров.

Він також зазначив, що дипломатія має бути змістовною, а нова зустріч сторін повинна мати результат.