Росіяни нас закидують масою: відповідь українців – мегаефективність

Війна, окрім всього (а скоріш – в першу чергу), це бісові цифри, алгоритми дій, та математика. І окрім людей, їх героїзму, витримки та самовіддачі, є все інше.

Математика війни

Зброя, боєприпаси, провізія, транспорт, засоби розвідки та спостереження, амуніція і так до обіду перелік. І от без всього іншого, ефективність людей знижується майже до нуля.

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Бо з голими руками проти танка, то в кіно. Або без снарядів. Або без розвідки з неба та коригування.

Війна – це люди, та складний ланцюг взаємодій ресурсів, їх кількості та людей. Піхота без підтримка артилерії дуже вразлива. Артилерія без розвідки, дорозвідки та коригування – не дуже ефективна. Артилерія без сучасного зв'язку, об'єктивного контроля та мобільності – то ефективність Другої світової.

Тотальна війна

У нас повномасштабна війна з повномасштабним вторгненням однієї з самих здорових за розмірами армій світу. У нас лінія фронту з інтенсивними боями на тисячі кілометрів.

У нас кілька ділянок фронту, де дуже важко. Дуже. І вони всі взаємозв'язані. Встоїмо і почнемо розвивати успіх на одному напрямку, на іншому ворог вимушений буде зменшити тиск. А там вже і про контрнаступ можна буде думати.

І саме тому, що в нас повномасштабна, глобальна війна в масштабах України, ми не можемо малоефективно допомагати всім потроху і по суті нічим взагалі. Бо то не вирішує проблеми. То крапельний полив, який зараз в фазі інтенсивних боїв малоефективний.

А нам, для того щоб перемогти, потрібно бути не просто ефективними, а мегаефективними. Бо нас закидують масою. Людською, залізяччям і вибухових речовин. Протиставити цьому ми можемо тільки ефективність.

І просто допомога партнерів не допоможе. Треба її навчитися ефективно використовувати. І ми вчимося.

"Довгоносики"

Нам прийшли чешські снаряди 152 міліметри, які називають "довгоносиками". Бо вони відрізняються за формою та вагою.

У мануалі, який нам дали, була або помилка при перекладі, або перекладала цивільна людина. І був лаг з формуванням зарядів.

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По простому – снаряд летить не так, як книжка пише. Інколи до сотень метрів. І коректура не можлива. А артилеристам 93-ї бригади так стріляти навіть якось соромно. Довго казати нема чого слухати.

За два дні, знайшли через десяток чеських друзів, фахівців офіцерів, знайшли під Ізюмом в полях артилеристів, які володіють англійською та чеською мовою, влаштували розбір та спілкування, а через два дні (з підтвердженими результатами) ми вже відправили методичку по формуванню зарядів на ці снаряди керівництву для розповсюдження та впровадження.

На виході маємо сучасний та стабільний боєприпас в якого відхилення не більше 50, 60 метрів. Коректури 20, 30 метрів на дальності 16 кілометрів. Вже й під Ізюмом нашинкувати встигли ворога.

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