Росія зазнає великих втрат у районі Авдіївки, але продовжить атаки, – розвідка Естонії

Російські військові продовжують стягувати колосальні резерви до району Авдіївки. Як зазначають у розвідці Естонії, ворог хоч і зазнає колосальних втрат, продовжить свої атаки.

У відомстві зазначають, що зусилля Росії на східному фронті, спрямовані на захопленні Авдіївки та просуванні у напрямку Куп'янська, здебільшого мають пропагандистську мету. На цьому наголосив полковник Антс Ківісельг, начальник Головного управління розвідки Міноборони.

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Агресивний наступ продовжується

Росія продовжує свій агресивний наступ в Україні. Основними місцями проведення наступальних операцій є Авдіївський напрямок у Донецькій області та Куп'янський напрямок у Харківській області,

– зазначив Антс Ківісельг.

Він додав, що російське військо змогло досягнути певних тактичних успіхів в Авдіївці. Саме вона була основною лінією наступу ворога упродовж останнього тижня. Але ці успіхи далися окупантам ціною шалених втрат.

За його словами, агресивній війні у цьому районі посприяла погода. Вона була відносно сухою, що дозволило окупантам використовувати важку техніку на відкритій місцевості.

Він додав, що оборона нашої країни залишаються організованою та багатошаровою. Ківісельг зазначив, що ЗСУ використовували далекобійну артилерію, ударні безпілотники та мінні поля, що "дозволило утримати втрати російської важкої техніки на такому ж високому рівні, як і в попередні тижні".

Однак, попри втрати, Росія, ймовірно, відновить наступальні дії з нинішньою інтенсивністю протягом найближчих тижнів, маючи на меті, ймовірно, досягти повного контролю над Авдіївкою до кінця цього року,

– зазначив полковник.

За його словами, цілі Росії за останній час не змінилися. Ворог, як і під час захоплення Бахмута, намагається взяти під контроль Авдіївки, щоб подати це як "значний військовий успіх".

Крім того, він не виключає, що цю "перемогу" можуть використати у пропагандистських цілях. Росіяни можуть спробувати применшити зусилля ЗСУ та значно перебільшувати успіхи країни-агресорки.

Водночас він зазначив, що з точки зору рівня операції Авдіївка не настільки важливий населений пункт. Але він важливий саме з пропагандистської точки зору.