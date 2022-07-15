Окупанти наступають на Слов'янськ і Сіверськ і намагаються просунутися до Соледара та Бахмута

росіяни продовжують штурмувати Донбас. Вони намагаються просунутись у бік Соледара та Бахмута й наступають на Слов'янськ і Сіверськ.

На Донецькому напрямку ворог продовжує обстрілювати підрозділи сил оборони України з артилерії і танків по лінії зіткнення. Окрім того, окупанти проводять розвідку, намагаючись знайти слабкі місця ЗСУ. Про це повідомляють у ранковому зведенні Генштабу 15 липня.

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росіяни продовжують наступ на Донеччині

Основні зусилля зосереджує на Бахмутському та Новопавлівському напрямках, намагається просунутись у напрямку Соледара та Бахмута,

– мовиться в повідомленні.

Окрім того, ворог намагається покращити тактичне положення та наступає на Слов'янськ. Він обстріляв з артилерії райони Дібровного, Подолівки, Мазанівки, Адамівки, Чепеля, Краснопілля, Курульки та інших населених пунктів.

росіяни намагаються відновити наступ і на Сіверськ. Для цього вони перегруповуються. Не минула доба і без обстрілів. Загарбники гатили зі ствольної та реактивної артилерії по районах Краматорська, Закітного, Григорівки та інших. Також вони завдали авіаударів поблизу Верхньокам'янського.

Ситуація на інших напрямках Донбасу

На Бахмутському напрямку ворог обстрілював позиції ЗСУ в районах Новолуганського, Покровського, Веселої Долини, Берестового, Веселого, Майорська, Вершини. Також він завдав авіаударів неподалік Семигір'я, Берестового та території Вуглегірської ТЕС.

ЗСУ відбили спроби ворожого штурму в районі Кодеми та Білогорівки. Також вони зупинили ворога у спробах захопити Спірне та Вершину. Окупанти з втратами змушені були відійти.

На Курахівському та Новопавлівському росіяни завдавали авіаударів поблизу Кам'янки та Вугледара. Вони намагалися наступати біля Водяного, але українські захисники їх зупинили.

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