Росіяни свідомо виклали відео страти українського військового: ГУР обіцяє знайти винних
Російські окупанти навмисно виклали у мережу відео з розстрілом українського військового. Вони хотіли налякати українців.
Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов у ефірі телемарафону, передає 24 Канал.
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Росіяни свідомо записали відео
Юсов наголосив, що військовополонений був без зброї та перебував під захистом Женевських конвенцій. Те, що військового вбили під гасло „Слава Україні“ свідчить про ще один прояв геноцидної війни та політики геноциду агресора.
Чиновник наголосив, що росіяни свідомо записали цей злочин на відео та навмисно його оприлюднили. Окупанти не соромляться актів геноциду.
Хотіли залякати українців
За словами Юсова, це зроблено, аби підняти рівень ненависті до українців усередині країни та залякати самих українців. Однак насправді це лише гуртує українців. Так само, як було за так званого "бліцкригу" чи ракетних ударів.
Юсов зазначив, що виконавців цього злочину вже шукають. Це "питання честі".
Розстріл військового: що відомо
- 6 березня у мережі оприлюднили відео розстрілу беззбройного українського військовополоненого. Окупанти розстріляли його після того, як він промовив "Слава Україні".
- У Генеральному штабі ЗСУ наголосили, що це цинічне й зухвале нехтування Нормами міжнародного гуманітарного права та звичаїв війни. Так вчиняють лише нікчемні вбивці.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія вбиває за сам факт, що ми українці, за одне тільки слово про Україну.
- У ЗСУ зазначили, за попередніми даними, окупанти опублікували відеозапис розстрілу військовослужбовця 30-ї окремої механізованої бригади Тимофія Миколайовича Шадури. Він зник у лютому біля Бахмута.
- Сестра розстріляного полоненого впізнала брата. Вона сказала, що це його погляд та очі.
- Однак в мережі пишуть, що це міг бути інший військовий. Зокрема, таку інформацію поширив журналіст Юрій Бутусов. Тоді сестра Шадури зазначила, що також вивчає фото іншого бійця, яке їй надсилають.
- Станом на 7 березня тіло Шадури перебувало на окупованій території.