Росіяни свідомо виклали відео страти українського військового: ГУР обіцяє знайти винних

Російські окупанти навмисно виклали у мережу відео з розстрілом українського військового. Вони хотіли налякати українців.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов у ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Росіяни свідомо записали відео

Юсов наголосив, що військовополонений був без зброї та перебував під захистом Женевських конвенцій. Те, що військового вбили під гасло „Слава Україні“ свідчить про ще один прояв геноцидної війни та політики геноциду агресора.

Чиновник наголосив, що росіяни свідомо записали цей злочин на відео та навмисно його оприлюднили. Окупанти не соромляться актів геноциду.

Хотіли залякати українців

За словами Юсова, це зроблено, аби підняти рівень ненависті до українців усередині країни та залякати самих українців. Однак насправді це лише гуртує українців. Так само, як було за так званого "бліцкригу" чи ракетних ударів.

Юсов зазначив, що виконавців цього злочину вже шукають. Це "питання честі".

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