Риття окопів не допоможе: росіяни приречені на всіх ділянках фронту

Відповідно до інформації, що з'явилася у відкритих джерелах про склад сил російських окупантів, можна переконатися у факті їх абсолютної нездатності вести масштабні наступальні дії.

Росіяни "з гордістю" захоплюють вулицю маленького міста

Щоб пояснити, чому росіяни зараз обмежені в можливостях вести повноцінні наступальні дії, слід використовувати таку міру виміру як батальйон – тактична група. Так, її зараз складно застосувати до росіян з низки причин, але це показова міра.

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Отже, згідно з нинішніми даними, у складі окупантів, що розміщені на території України, є:

особовий склад – 369 тисяч, що відповідає комплектації 460 БТГ;

1764 танки, що відповідає 160 БТГ;

4289 ББМ або 129 БТГ;

2994 одиниці ствольної артилерії або 249 БТГ;

890 РСЗВ або 74 БТГ.

Тобто ви бачите повну невідповідність усієї цієї маси штатній комплектації БТГ. Саме тому у росіян вже давно немає класичних БТГ, а є адаптивні гомункулуси типу "Шторму" і йому подібних. Але важливо не це, а те, що у такому складі вони позбавлені функціоналу.

Після того, як втрати в особового складу і техніки призвели до зникнення БТГ як класу, російська армія все менше стала наступати на широкому фронті. У міру збільшення втрат та деградації комплектації підрозділів вона почала обмежуватися вузькими напрямками та локаціями.

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І ось, станом на 26 квітня 2023 року, маючи на території України 369 тисяч своїх військ, російське командування з гордістю повідомляє в черговому щоденному звіті не про захоплення області, району, міста чи села, а захоплення вулиці у маленькому містечку Бахмут.

Окупанти не здатні вести оборонні дії

Найцікавіше, що вся ця маса, загнана в Україну, не здатна зараз не лише наступати широким фронтом і захоплювати області та райони, а й вести повноцінні оборонні дії. Крім того, розкажіть мені хоча б про один приклад успішної оборони росіян при контрнаступі ЗСУ?

Втримати північний плацдарм в обороні вони не змогли. Харківщину не втримали. Правобережжя Херсонщини так само, хоча там природно канали дозволяли вести довготривалу оборону і не лише, але – ні. А тому, скільки б і де росіяни не викопали окопів…

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Що найцікавіше в цій історії, так це те, що маючи всю цю масу на території України, без будь-якого для себе результату, окупанти послабили контингент на території самої Росії, яка практично не прикрита. Найсмішніше те, що найослабленіший контингент у них в тимчасово окупованому Криму.

Похмурі "генії" завели себе в ще більш патову ситуацію, ніж вони були, наприклад, у липні 2022 року, коли очевидність суїцидальності їхньої присутності на правому березі була більш ніж очевидною. Аналогічна картина зараз вимальовується практично на всіх плацдармах окупованих територій.