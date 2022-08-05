Фінляндія не дозволяє росіянам вивозити дрони та навігатори: відбирають просто на кордоні

На кордоні з росією фінські прикордонники влаштовують ретельні перевірки для громадян держави-агресорки. Не дозволяють росіянам перетинати кордон з дронами та навігаторами.

Раніше фіни вирішили будувати на кордоні з росіянами покращену огорожу. Тепер ретельно ставляться до перевірок тих осіб, які прямують до росії.

До теми Сенат США підтримав долучення Фінляндії та Швеції до НАТО

Загалом було проведено 2,5 тисячі перевірок

Загалом провели 2,5 тисячі таких перевірок, під час яких конфіскували дрони та навігатори. Ще сотня перевірок стосувалась виконання санкцій ЄС, введених проти окупантів.

Фінські митники пояснили, що відбирали у росіян ті товари, які можуть використовувати у промислових та військових цілях. Також не вдалось вивезти на територію держави-агресорки предмети розкоші, які є в санкційних списках.

Зараз проводять дослідчу перевірку у 20 справах

Наразі митниця Фінляндія проводить дослідчу перевірку у близько 20 справах. На цьому фіни зупинятись не збираються, отож і далі пильнуватимуть людей з російським паспортом.

Читайте також путін розуміє, що з Фінляндії можуть полетіти ракети, він боїться, – політолог

У одному з фінських міст щодня вмикають гімн

Висловити свою солідарність з українцями вирішили у фінському місті Лаппеенранта. Вона розташоване всього за 20 кілометрів від кордону з росією, отож сюди приїжджають на шопінг громадяни держави-агресорки. Щодня тепер тут звучить український гімн, а над мерією та портом піднімають український національний стяг.

Дивіться у відео – що відбувається на фронті 5 серпня: