Росіяни не припиняють бити по Київщині: є загиблий і троє постраждалих

Російські війська продовжують атакувати Київщину ударними безпілотниками. За останню добу внаслідок ворожих ударів одна людина загинула, ще троє постраждали, серед них дитина.

Про це повідомляє голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко.

Що відомо про атаку?

Наслідки ворожих атак зафіксували одразу в Броварському, Обухівському, Бучанському, Бориспільському та Вишгородському районах.

Загалом пошкоджено 15 об'єктів. Серед них – сім приватних домоволодінь, транспортні засоби, складські та ангарні приміщення, а також лінія електропередачі.

Найбільше руйнувань зафіксували в Обухівському районі. Там пошкоджено шість об'єктів, зокрема чотири приватні будинки.

Внаслідок російської атаки загинула одна людина. Ще троє людей постраждали. Зокрема, чоловік отримав травми, його госпіталізували до лікарні. Жінка та дитина зазнали гострої реакції на стрес, медики надали їм допомогу безпосередньо на місці.

Рятувальні та аварійні служби продовжують працювати в районах, які постраждали від російських ударів. Фахівці фіксують наслідки атаки, допомагають постраждалим і ліквідовують пошкодження.

Місцева влада закликає жителів Київщини не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та під час небезпеки перебувати в укриттях.

Зауважте, оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу від ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати в телеграмі 24 Каналу.

Ворог вночі 12 вересня атакував Україну з повітря, під ударом опинилися, зокрема, Дніпро, Кривий Ріг та Запоріжжя. У Дніпрі внаслідок атаки виникла пожежа на території промислового об’єкта, попередньо, без постраждалих.

На Нікопольщині ворог атакував Нікополь і Марганецьку громаду, де пошкоджені приватні будинки та пожежна частина. У Синельниківському районі під обстрілом опинилися Васильківська та Раївська громади, там також виникли пожежі.

Згодом росіяни завдали балістичного удару по промисловому підприємству у Кривому Розі, внаслідок чого загинула людина, ще троє постраждали.

У Запоріжжі російський безпілотник влучив у житлову забудову приватного сектору, спричинивши руйнування та пожежі. Рятувальники деблокували з-під завалів трьох людей, однак 64-річна жінка та 37-річний чоловік загинули, ще четверо людей отримали травми.

На місцях російських ударів продовжують працювати рятувальники, медики та комунальні служби, які ліквідовують наслідки атаки.