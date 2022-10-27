Росіяни не вміють правильно поводитися з "бавовною", – голова СБУ про вибух на Кримському мості

Василь Малюк, у своєму першому інтерв'ю в статусі виконувача обов'язків керівника Служби безпеки України натякнув, що за вибухом Кримського мосту може стояти СБУ.

Що розповів Василь Малюк

Малюк зазначив, що російська сторона демонструє свій непрофесіоналізм у розслідуванні інциденту на Кримському мосту.

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У своєму "розслідуванні" вони дійшли того, що до підриву мосту нібито причетний мій колега по силовому блоку Кирило Буданов та ГУР МО загалом. Я запевняю, що це не так. І ми розуміємо, що росіяни взагалі далекі від реальності,

– каже керівник СБУ.

Цікаво, що відповідав на запитання Малюк на тлі вази з "бавовною", що стояла у його кабінеті. Говорячи, чи сама СБУ причетна до "самоліквідації" колаборантів, він іронічно відповів, що "просто росіяни не вміють правильно поводитися з "бавовною". Тому в них і відбуваються різні процеси – хтось п'є неякісну каву, хтось неякісним пальним заправляється".

Хоча подробиці пообіцяв озвучити вже після перемоги.



На запитання Малюк відповідав на тлі вази з "бавовною" / Фото Інтерфакс-Україна

Розповів Малюк і про результати СБУ під час війни. Один із головних напрямів – очищення СБУ від "кротів". Так, було затримано ексначальника Кримського підрозділу СБУ Кулініча.

Його Малюк затримував особисто.

Було проведено безпрецедентну філігранну розробку та подальшу реалізацію, здійснено агентурно-технічне проникнення до лав ФСБ. Ми видобули всі файли, де він реально доповідав у Москву інформацію, зокрема секретну, про ситуацію в нашій країні, у Службі, як вони намагалися впливати на різні процеси,

– розповів Малюк.

За його словами, самоочищення Служби є вкрай важливим, особливо в умовах війни:

Якщо не виявити цих щурів на борту, то всі наші подальші операції стосовно ворога приречені на провал,

– вважає голова СБУ

Нагадаємо, 8 жовтня стався вибух на мосту, що сполучає окупований півострів з Росією. Представники держави-агресорки стверджували, що на мосту вибухнула вантажівка, внаслідок чого спалахнули цистерни з паливом.

В Україні вибух мосту офіційно не коментували, проте обговорювали версії, що це спецоперація СБУ.