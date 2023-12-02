Після Нового року росіянам в Авдіївці стане ще сумніше

Російські окупаційні війська зберігають досить високу інтенсивність штурмових дій на кількох напрямках, застосовуючи переважно піхотну складову. Помітних успіхів у просуванні вони не мають, а в районі Степового змушені були залишити низку позицій.

Яка ситуація в Авдіївці для ворога

По висотах окупанти тим більше не мають успіху заняття нових точок. Більшість панівних висот навколо Авдіївки перебувають під контролем Сил оборони України.

Читайте також Експорт російської нафти скоротився: справжня причина здивує

Це все вказує на те, що оточити Авдіївку тими силами, які зараз залучені, росіянам не вдасться ні до спілкування очільника Кремля Владіміра Путіна зі ЗМІ та народом-масою, ні під Новий рік, ні під звернення до споживачів інформаційного фаст-фуду.

Через це для прискорення процесу в районі Авдіївки найближчим часом будуть залучені нові ворожі ресурси. Мовиться про:

підрозділи 18 мотострілецької дивізії 11 армійського комплексу;

74 окремої мотострілецької бригади 41 загальновійськової армії.

Причому підрозділи останньої діятимуть, швидше за все, з півдня через Водяне, де вже оперує 55 окрема мотострілецька бригада цієї ж 41 армії. Своєю чергою, підрозділи 18 МСД можуть бути сконцентровані на півночі.

Зауважте Як Україна буде обороняти "зерновий коридор" від ворога

Крім цих двох жирних "туш", будуть застосовані й інші, дрібніші "тушки", батальйонного/полкового рівнів.

У цьому контексті виникає питання: а якщо до Нового року їм не вдасться окупувати Авдіївку, а я все ж таки відчуваю впевненість, що таки не вдасться, звідки і який ресурс вони будуть використовувати після Нового року, щоб хоча б до виборів, але закрити це хворобливе для Путіна питання?

Адже те, що здавалося "наступом на 24 години, ну, максимум 48 годин", вже вилилося у двомісячну бійню.