Про ймовірне спалення спільників російської армії в Енергодарі розповів журналіст та очевидці.

Енергодар і сірий попіл над містом

За словами місцевих жителів, за містом окупанти спочатку вирили величезну яму і кілька днів звозили до неї трупи знищених ЗСУ російських солдатів.

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Очевидці повідомили про 15 вантажівок, які прямували до мобільних крематоріїв.

У ньому спалюють своїх вбитих. Відтак місцеві мешканці розповідають про дрібний сірий попіл, який щодня опадає на Енергодар та його околиці,

– повідомив журналіст.

Тож, російські солдати не лише втратили життя за ідеї біснуватого путіна. Їхні тіла утилізують, як сміття. Мешканці Енергодара вірять, що попелом стануть усі російські окупанти.

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Чоловік мої сестри має родичів в окупованому Енергодарі. Вони мешкають на околиці міста і щодня спостерігають за діями російських нацистів.

Отож за містом окупанти спочатку вирили величезну яму і кілька днів звозили до неї трупи знищених ЗСУ подільників. Люди нарахували не менше 15 КАМАЗів.

А тепер там на повну силу цілодобово працює мобільний крематорій. У ньому спалюють своїх вбитих. Відтак місцеві мешканці розповідають про дрібний сірий попіл, який щодня опадає на Енергодар та його околиці.

"Іхтамнєти" не лише втратили життя за ідеї біснуватого путіна. Їхні тіла утилізують, як сміття.

Мешканці Енергодара вірять, що попелом стануть усі російські окупанти.