Росіяни нещадно обстрілюють Миколаїв: куди влучили протягом доби

Окупанти продовжують гатити по Миколаєву та області. Внаслідок ворожих ударів руйнувань зазнали житлові будинки. Також пошкоджена критична інфраструктура міста.

Як зазначають в Оперативному командуванні "Південь", окупанти не вели активних наступальних дій у бік Миколаєва. Натомість за минулу добу вони обстрілювали його за допомогою РСЗВ "Смерч".

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Атакують забороненими касетними снарядами

Окупанти продовжують обстрілювати Миколаїв системами залпового вогню. Вони атакують його за допомогою касетних снарядів, які заборонені Міжнародним гуманітарним правом.

Вдаряють російські загарбники по житлових будинках, а також промислових кварталах міста. Це роблять вони для того, щоб завдати максимального ураження. Внаслідок атак пошкоджені газові труби, обірвана контактна лінія "Електротрансу". Також понищені житлові будинки. Крім того, у місті за минулу добу виникло 4 пожежі. Попередня інформація свідчить про поранення однієї людини.

Пізно ввечері військові країни-агресорки влучили ще й по району зоопарку. Також суттєвих руйнувань зазнала одна з місцевих шкіл. Яка ситуація з постраждалими внаслідок цього удару – поки уточнюється.

Атакують окупанти також Миколаївську область

Що на Миколаївщині, що на Херсонщині вороги використовують одну і ту ж методику. Вони гатять по тих селах, які вимушені були покинути через атаку українських військових. Тож окупанти буквально руйнують дотла приватні будинки тих, хто мешкає в населених пунктах.

Українські ЗСУ знищують ворогів і їхню техніку

Так, стало відомо про "приземлення" безпілотника "Орлан-10". Він намагався розвідати позиції ЗСУ на Миколаївщині. Але наші зенітно-ракетні підрозділи збили ворожий пристрій.

Загалом, за минулу добу, наші ракетно-артилерійські й авіаційні підрозділи атакували 130 цілей ворога. Внаслідок цього 50 окупантів долучилися до лав "двохсотих". Загалом знищено 11 одиниць ворожої техніки:

2 самохідні гаубиці "Мста-С";

5 одиниць броньованої техніки;

2 одиниці автомобільної техніки;

1 безпілотний літальний апарат.

Що стосується корабельного угруповання російських військових у Чорному морі, то воно суттєво не змінилося. Відомо, що у бойовій готовності перебувають відразу три ракетні кораблі, а також один підводний човен. Вони у будь-який момент можуть атакувати наші території, але Сили ППО контролюють ситуацію та запобігають цьому.

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