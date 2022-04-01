Росіяни у Німеччині прикидаються українцями: хочуть безкоштовно кататись в трамваї

1 квітня 2022 , 14:06
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В Німеччині росіяни одягають на свій паспорт обкладинку для українських паспортів. А все для того, щоб безкоштовно їздити громадським транспортом.

Схоже, тепер не залишилося у світі місця, де б не було соромно зізнатись, що ти "рускій". Тож тепер навіть цивільні представники країни-агресорки роблять так, щоб їх ненавидів весь світ.

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У Німеччині росіяни "маскуються" під українців

Річ у тім, що зараз у Німеччині послуги громадського транспорту для українців, які вимушено стали біженцями і покинули свої домівки через війну, безкоштовні. Однак росіяни вирішили "схитрувати" і скористатись чужими пільгами. 

Не соромляться вони навіть публікувати у соцмережі такі свої вибрики. 

А ще такий "маневр" допомагає московитам просто жити – коли іноземці бачать українську символіку, яка на обкладинках, їх ніхто не гнобить.

Росіянам ніде не раді!,
– пишуть у соцмережах.

У коментарях до посту росіянки навіть пишуть прихильники. Вони дивуються, що кмітливості громадян Росії немає меж. Хоча, тут нічого дивуватись.

Що пишуть самі росіяни під постом:

  • "Ось він, рускій народ...Користуються становищем";
  • "Ідея непогана, візьмемо на замітку. Українці, не ображайтесь, поживете в Німеччині стільки, скільки й ми, теж навчитесь економити";
  • "Куплю український паспорт. Чи хоча б обкладинку. Недорого".


У Німеччині росіяни "маскуються" під українців, щоб безкоштовно їздити в транспорті / Скриншот з відео

Автор: Аліна Оліховська