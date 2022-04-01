Росіяни у Німеччині прикидаються українцями: хочуть безкоштовно кататись в трамваї
В Німеччині росіяни одягають на свій паспорт обкладинку для українських паспортів. А все для того, щоб безкоштовно їздити громадським транспортом.
Схоже, тепер не залишилося у світі місця, де б не було соромно зізнатись, що ти "рускій". Тож тепер навіть цивільні представники країни-агресорки роблять так, щоб їх ненавидів весь світ.
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У Німеччині росіяни "маскуються" під українців
Річ у тім, що зараз у Німеччині послуги громадського транспорту для українців, які вимушено стали біженцями і покинули свої домівки через війну, безкоштовні. Однак росіяни вирішили "схитрувати" і скористатись чужими пільгами.
Не соромляться вони навіть публікувати у соцмережі такі свої вибрики.
А ще такий "маневр" допомагає московитам просто жити – коли іноземці бачать українську символіку, яка на обкладинках, їх ніхто не гнобить.
Росіянам ніде не раді!,
– пишуть у соцмережах.
У коментарях до посту росіянки навіть пишуть прихильники. Вони дивуються, що кмітливості громадян Росії немає меж. Хоча, тут нічого дивуватись.
Що пишуть самі росіяни під постом:
- "Ось він, рускій народ...Користуються становищем";
- "Ідея непогана, візьмемо на замітку. Українці, не ображайтесь, поживете в Німеччині стільки, скільки й ми, теж навчитесь економити";
- "Куплю український паспорт. Чи хоча б обкладинку. Недорого".
У Німеччині росіяни "маскуються" під українців, щоб безкоштовно їздити в транспорті / Скриншот з відео