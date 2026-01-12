Тренують на 3 полігонах: де росіяни готують розвідників та штурмовиків на окупованих територіях

Окупований Маріуполь став не тільки містом, через яке росіяни постійно перекидають особовий склад і техніку на фронт. Також довкола нього ворог створив бази, де постійно відбувається навчання як військових, так і цивільних, які мають відправитися на передову.

Про це розповів 24 Каналу голова Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, наголосивши, що довкола Маріуполя на сьогодні розташовано три полігони. Також Росія перегляне пенсійне забезпечення на окупованих територіях та загалом удвічі скоротить їхнє фінансування з російського бюджету.

До теми На ТОТ можуть початися тривалі відключення світла: росіяни намагаються заощадити кошти

Як росіяни використовують колишню туристичну інфраструктуру?

Андрющенко зазначив, що один полігон розташований на північний схід, інший – на північний захід. Ще один полігон, який є основним у Маріупольсько-Бердянській агломерації, розміщений на кордоні Донецької області, неподалік селищ Урзуф, Бабах-Тарама, та Запорізької області, поруч із населеним пунктом Куликівське.

Зверніть увагу! Полонений окупант повідомив, що він проходив тренування в районі Маріуполя. Там було облаштовано полігон для підготовки до військових операцій. Полоненого спершу навчали як розвідника, а потім – як розвідника-снайпера.

Цей полігон, за його словами, свого часу дуже активно використовували Збройні Сили України. Відповідальним за нього був полк "Азов", де відбувались його тренування. Тепер його використовують росіяни, де готують, зокрема, штурмовиків, розвідників, які потім опиняються на лінії фронту.

Ці табори починаються з території селища Урзуф і закінчуються біля аеродрому, що неподалік Бердянська. Вся ця колишня туристична інфраструктура сьогодні підлаштована для тренування,

– підкреслив голова Центру вивчення окупації.

Велика частина таборів розташована біля селища Урзуф, у бік Маріуполя, до селища Юрівка. В зону їхнього розміщення, за його словами, вхід для відвідувачів закритий.

В Юрівку кілька років тому було декілька досить потужних прильотів. База, що розташовувалась у колишньому пансіонаті "Нафтогазу", була розбита. На сьогодні його не використовують як військову базу. Проте у Юрівці залишився невеличкий полігон для тренувань,

– наголосив він.

Селища Урзуф, Бабах-Тарама використовуються здебільше для розташування офіцерського складу, який забезпечує тренування, підготовку для базування інструкторів.

Де окупанти розбудували танковий полігон?

"В інший бік від Маріуполя також розбудована тренувальна інфраструктура. Нещодавно було уражено спецназ головного розвідуправління Міністерства оборони, який перебував у селищі Бердянське у Новоазовському районі. Там є ще кілька місць базування росіян – Сопіне, Виноградне, Безіменне", – зазначив він.

Неподалік Безіменного є величезна закрита зона, де тренується велика кількість російських розвідників, офіцерів вищого рівня, і потрапити туди, за його словами, також без окремого дозволу від військового коменданта неможливо.

Окрім того, за 2024 рік окупанти розбудували на півночі від Новоазовська великий танковий полігон, де відбуваються тренування із залученням бронетехніки. Проте зараз не так системно через відсутності у росіян її у великій кількості. Також туди перенесено військову базу з території Ростовської області Росії,

– наголосив Петро Андрющенко.

На цих базах довкола Маріуполя переважно готують штурмові підрозділи, зокрема "Шторм-V", які потім можна спостерігати по всій лінії фронту, починаючи від Василівки у Запорізькій області і закінчуючи північчю Донецької області. Це зона, як зауважив голова Центру вивчення окупації, з якої здебільше насичується російське військо.

Яка ситуація на окупованих територіях?