Росіяни обстрілами нафтобаз хочуть погіршити економічну ситуацію і посіяти паніку, – Денисенко

Росіяни почали частіше обстрілюват нафтобази у містах України. Атаки вже були по Львову, Луцьку та на Рівненщині.

Це свідчить про зміну стратегії окупантів. Таку заяву зробив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко, передає 24 канал.

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Багато чого їм не вдається на землі. Вони розуміють, що їхня перевага – це ракетні обстріли дальньої відстані. Тому й починають стріляти по нафтобазах і продуктових складах. Роблять це по тих місцях, які відносно далеко до лінії фронту. Це пов'язано з тим, що вони хочуть з одної сторони погіршити економічну ситуацію. З іншої – спроби посіяти паніку, деморалізацію у відносно спокійних регіонах,

– сказав він.

За словами Денисенка, наше завдання тут просте – розосередження цих продуктів і абсолютна мінімізація всіх ризиків.

Також він відзначив, що наша протиповітряна оборона регулярно збиває велику кількість ракет.

Ви маєте знати, що обстріли можуть почастішати: дивіться відео