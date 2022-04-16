Росіяни обстріляли десятки об'єктів інфраструктури на Луганщині

За останню добу окупанти обстріляли десятки будівель у Луганській області. Серед них нафтопереробний завод та лікарню в Лисичанську.

"Руській мір" – це знищення населення та об'єктів інфраструктури. Про це повідомили у телеграм-каналі Луганської обласної державної адміністрації.

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Ще 26 об'єктів частково чи повністю зруйновано, серед яких 16 житлових будинків в Сєвєродонецьку, Рубіжному, Кремінній, Лисичанську.

За словами Сергія Гайдая, вчора ввечері, 15 квітня, був відкритий вогонь по ринку в Сєвєродонецьку, зайнялися декілька магазинів і кафе, а сьогодні вдень – по місцях торгівлі в Лисичанську. Зазначається, що саме в таких місцях завжди буває багато цивільного населення.

Внаслідок ворожого обстрілу вогонь розповсюдився на два відстійника зі шламом на нафтопереробному заводі. Також запалали три хлібні фургони, ще п'ять вдалося врятувати. Рятувальникам вдалось ліквідувати вогонь на будівлі лікувального закладу в Привіллі.

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