Росіяни обстріляли з "Градів" автобуси, які їхали евакуйовувати цивільних

Російські окупаційні формування обстріляли з реактивних систем залпового вогню автобуси, які рухалися до охопленого війною Щастя на Луганщині. Інцидент стався вдень 25 лютого.

За словами очільника Луганської облдержадміністрації Сергія Гайдая, загарбники цілеспрямовано накрили "Градами" транспорт, який мав вивезти мирних мешканців з зони бойвих дій. Де саме стався обстріл, наразі невідомо.

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Чиновник наголосив, що наразі намагається уточнити інформацію щодо постраждалих внаслідок дій росіян.

Щастя намагаються захопити другу добу

З початку російського вторгнення з усіх боків російського та білоруського кордону, а також з окупованих територій, окупанти не припиняють спроб відбити у ЗСУ Щастя.

Загарбники багато разів намагалися форсувати Сіверський Донець, але всі їх спроби були марними.

Населений пункт регулярно обстрілювали з "Градів" та важкої артилерії.

Аби мирні жителі мали змогли виїхати, адміністрація Луганської облдержадміністрації організувала евакуаційні автобуси.

Війна Росії з Україною: останні події

Російські окупанти почали обстріл військових об'єктів вблизу багатьох великих міст України вранці 24 лютого. Після ударів крилатими ракетами "Калібр" загарбники перейшли у наступ на Сумщині, Житомирщині, Чернігівщині, Київщині та Херсонщині. Спроби захопити населені пункти були й на Донбасі.

Росіяни захопили Генічеськ, а також просунулися до Охтирки. Крім того, окупаційні війська встановили контроль над островом Зміїний. Також окупаційне угруповання ЗС РФ пройшло через Білорусь до Чорнобильської АЕС.

Після довгих боїв українським військовим вдалося запобігти висадці десанту на аеродромі Гостомель, однак бої там продовжуються. Всі інші спроби окупантів просунутись вглиб України не були успішними.

Вночі 25 лютого росіяни атакували Київ. ППО збила ракету та винищувач Су-27. Уламки ракети впали на багатоповерхівку, а літак – на приватні будинки.

Крім того, загарбники вдерлися до Димера та висадили десант у Рівному. Колону окупантів, яка рухалася з Димера до Гостомеля, знищили, однак пізніше на аеродромі змогли висадитися російські десантники.