Росіяни обстріляли касетними боєприпасами село на Дніпропетровщині

Вночі територію одного із сіл громади ворог обстріляв із системи залпового вогню касетними боєприпасами.

Йдеться про територію одного з сіл Апостольської громади Криворізького району. Про це повідомив голова Апостолова Андрій Оса.

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На щастя, боєприпаси не потрапили у житлові будинки, постраждалих внаслідок обстрілу немає. На місці працюють поліція та ДСНС.

Голова Апостолова нагадав мешканцям, що наближатись до боєприпасів не можна, адже серед них можуть бути нездетоновані касетні міни.

Нагадаємо, що вранці 3 квітня окупанти завдали авіаудару по Одесі. У деяких районах міста спалахнули пожежі. Водночас частину ракет збила система ППО.

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