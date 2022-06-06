Росіяни обстріляли Київ, щоб зірвати доставки ЗСУ західного озброєння, – розвідка Британії

Російська ракетна атака на Київ у неділю вранці, ймовірно, була спробою зірвати постачання західної військової техніки.

Росіяни намагаються зірвати поставки зброї

Про це йдеться в розвідувальному огляді Міноборони Британії. У відомстві наголосили, що таким чином Росія намагається завадити ЗСУ отримати озброєння та, звісно, посилити контратаки.

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Вранці 5 червня російські крилаті ракети завдали удару по залізничній інфраструктурі, ймовірно, намагаючись зірвати поставки західної військової техніки українським підрозділам на передовій,

– йдеться у звіті.

Висновки розвідки щодо ситуації на фронті

Щодо боїв на Донбасі, розвідка Британії відзначає запеклі бої в Сєвєродонецьку та просування російських військ до Слов'янська з метою оточення українських сил.

Крім того, британці зауважили, що російські сили перекинули кілька засобів ППО на острів Зміїний, зокрема, системи SA-15 та SA-22. Тож активність Росії на острові Зміїний сприяє блокаді українського узбережжя та перешкоджає відновленню морської торгівлі, зокрема експорту українського зерна.

Коротко про обстріли столиці 5 червня

Росіяни випустили крилаті ракети по Києву зранку 5 червня. Одна з них влучила в об'єкт військової інфраструктури, інша поцілила у цивільний об'єкт.

Атаки відбулись по Дарницькому та Дніпровському районах. Внаслідок ударів постраждала одна людина, її госпіталізували.

Згодом президент Росії Путін заявив, що завдаватиме нових ударів по території України, якщо західні партнери і надалі поставлятимуть нам озброєння.

Маніпуляції Кремля шиті білою ниткою

Зокрема, Путін назвав "метушнею" рішення західних країн про постачання Україні додаткових озброєнь. Він, мовляв, вважає, що постачання зброї стане причиною затягування війни в Україні.

В ОП назвали подібні заяви звичною тактикою Кремля – "підняттям ставок". Таким чином Росія намагається тиснути на Захід.

Слова про обстріли, як і пропозиція розблокувати українські порти та допомогти уникнути продовольчої кризи в обмін на зняття санкцій, є також спробою досягнення мети через примус.

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Партнери розуміють брехливу та боягузливу тактику росіян та продовжують підтримувати Збройні Сили України та не зупинять постачання зброї доти, доки не завершаться бойові дії.