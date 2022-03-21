Росіяни обстріляли колонію у Харкові: загинув засуджений

Окупанти продовжують гатити по Харкову. Під артилерійський обстріл 20 березня потрапила місцева колонія.

Внаслідок обстрілу загинув один засуджений. Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

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У повідомленні прокуратури йдеться, що від артилерійського удару будівля установи виконання покарань Харківської області частково пошкодилась. Один із засуджених отримав осколкове поранення попереку. У лікарні чоловік помер.

Слідчі СВ Управління СБ України у Харківській області розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. Наразі триває досудове розслідування.

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