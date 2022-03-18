Росіяни обстріляли лікарню в Лисичанську

Лікарні стають одними з об'єктів, які намагаються знищити російські окупанти в Україні. Одну з таких обстріляли в Лисичанську.

По одній з лікарень в Лисичанську російські окупанти випустили десять снарядів.

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"Лікарня і розташовані поряд житлові будинки залишилися без вікон. Інформація щодо постраждалих уточнюється. На об’єкті працюють рятувальні служби", – повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Під обстріл потрапило і містечко Кремінна поруч з Лисичанськом. Внаслідок обстрілів з важкого озброєння, різного ступеня руйнації зазнали близько 20 будинків у приватному секторі. Пошкоджені комунікації – електроопори, газовід.



Руйнування в Кремінній після обстрілів / Фото Сергія Гайдая

Інформація про пошкодження і постраждалих уточнюється.

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