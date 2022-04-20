Росіяни обстріляли лікарню на Миколаївщині, є постраждалі

Росіяни завдали ударів по лікарні в Баштанці Миколаївської області. Внаслідок атаки ворога є поранені.

Російські окупанти завдали ударів по лікарні в Баштанці Миколаївської області, є поранені, повідомляє голова обласної ради Ганна Замазєєва.

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Знищені кілька відділень

Коли слів уже майже не залишилось... Рашисти, як вам такий сюжет: "російські падли, бомбили лікарню в Баштанці. Знищено відділення діалізу, приймальне відділення, операційна без склопакетів… є постраждалі". (…) І, на жаль, це дійсність,

– написала Ганна Замазєєва.

За її словами, на щастя, у Баштанці все обійшлося без смертей і не постраждали діти.

Замазєєва наголосила, що усе обов'язково відновимо. А от росіяни ніколи "не відмиють свої погані руки та гнилі душі".

Нагадаємо, що з початку війни в Миколаєві загинули 86 людей. Внаслідок атаки ворога у списках загиблих та поранених є діти.

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