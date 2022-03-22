Росіяни обстріляли магазин у Сєвєродонецьку: є загиблі й поранені

Окупанти продовжують цинічно знищувати мирне населення в Україні. На Луганщині, у Сєвєродонецьку, вони обстріляли магазин, внаслідок чого є загиблі та поранені.

Наразі інформацію про кількість жертв ще уточнюють. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

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За його словами, рашисти спеціально поцілили у чергу людей.

Орки цинічно забирають життя в українців! Спеціально поцілили в чергу! Люди просто прийшли за продуктами,

– додав голова ОВА.

Нагадаємо, що 21 березня у Харкові у спини людей, які стояли у черзі в супермаркет, також прилетів ворожий снаряд.

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