Влучання в маршрутку з пасажирами: деталі терористичного обстрілу Херсона

Російські війська продовжують тероризувати обстрілами жителів правобережної частини Херсонської області. За два дні нового року внаслідок дій ворога поранено щонайменше 10 херсонців.

Близько 11 години 2 січня росіяни обстріляли маршрутне таксі у Корабельному районі Херсона. Детальніше про наслідки ворожих ударів розповів 24 Каналу керівник пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков.

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Скільки херсонців постраждало та у якому вони стані

Зранку 2 січня окупанти скинули вибухівку на маршрутне таксі у Херсоні. За допомогою до медиків відразу звернулося троє чоловіків, потім ще одна жінка.

Частині людей була надана амбулаторна допомога. Ті, хто зазнали серйозніших травм зараз у лікарні,

– повідомив керівник пресофісу Херсонської ОВА.

Проте це не єдиний випадок російського терору. Загалом протягом сьогоднішнього дня, 2 січня, у Херсоні та області постраждало щонайменше 10 людей.

Зокрема, у Широкій Балці росіяни скинули вибухівку на автомобіль, у якому перебували 20-річний хлопець та 26-річна дівчина. Внаслідок вибуху вони зазнали поранень. Автівка зазнала серйозних пошкоджень.

Ворог атакував з БпЛА Станіслав. Під російський удар потрапили двоє чоловіків 33 та 36 років, які перебували на подвір'ї. Вони зазнали важких поранень, одному з них частково ампутували стопу. Зараз вони перебувають у лікарні, їх стан важкий.

Також у селищах Білозерка та Берислав є постраждалі, які звернулись за допомогою внаслідок обстрілу ще 31 грудня.

Ворог влаштовує пастки для автомобілів

Раніше повідомлялося, що окупанти розкидають металеві їжаки на дорогах Херсонської громади, влаштовуючи пастки для водіїв. Водії наїжджають на ці металеві їжаки, зупиняються, намагаються замінити колеса й в цей момент росіяни підлітають дроном зі скидом, або FPV-дроном та влучають в автомобіль.

Це не нова тактика. У нас доволі часто стаються такі випадки, але це не масова проблема,

– зазначив Толоконніков.

За його словами, раніше окупанти розкидали міни "пелюстки". Коли на них наїжджала автівка, то вона підривалась й через це, або колесо, або сама автівка зазнавала пошкодження. Тоді пролітав дрон й ще раз влучав у ту саму автівку, або коли люди виходили, то на них скидали вибухівку.

Зараз росіяни переважно використовують їжаки, тому що вони дешевші.

До слова, окупанти у своїх пабліках цинічно "анонсують", що будь-що, що рухається – їхня законна ціль.