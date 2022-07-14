Через атаку росіян по Слов'янську поранені 2 людей, мер розповів про новий напрямок евакуації

російські окупанти знову обстріляли Слов'янськ на Донеччині. Внаслідок атаки поранені 2 людей. Тому жителів міста закликали евакуюватися.

Для евакуації зі Слов'янська організовують новий маршрут. Людей вивозитимуть до Коростеня Житомирської області. Про це повідомив міський голова Слов'янська Вадим Лях 14 липня.

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Місто обстрілюють, тому не треба гаяти час

На жаль, вчора ввечері (13 липня – 24 канал) та вночі місто знову було обстріляно. Двоє поранених. Тому нагадую, що евакуація продовжується. На завтра (15 липня – 24 канал) збираємо групу для евакуаційного рейсу до Коростеня,

– мовиться в повідомленні.

Вадим Лях каже, що жителі Коростеня готові приймати у себе слов'янців, які опинилися в біді. Їх розселятимуть безплатно. Є місця у гуртожитках, профілакторіях, порожніх будинках та квартирах. Також переселенцям пропонують безкоштовні обіди та гуманітарну допомогу.

Мер Слов'янська дякує міському голові Коростеня Володимиру Москаленку та всім не байдужим за руку допомоги. Лях закликає жителів свого міста не відмовлятися від цього, а навпаки дякувати й виїжджати у безпечне місце.

"Сподіваюся, слов'янці будуть вдячні за гостинність. Не варто відмовлятися від простягнутої руки допомоги. Не відкладайте рішення щодо евакуації! Збирайтеся! Тримаємось! Ми разом!" – додав Вадим Лях.

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