ЗСУ потужно відповіли окупантам за обстріл Херсона: у ворога багато "200-х" і "300-х"

Наші воїни потужно вдарили по окупантах. У ворога близько двадцяти вбитих і поранених, повідомив координатор ГО "Res_Publica. Брати по Зброї" Андрій Підлісний.

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Українські захисники відповіли окупантам за обстріл Херсона

Окупанти вкотре здійснили терористичний акт. Загарбники вдарили по центру Херсона, коли там було багато цивільних людей. Підлісний наголосив, що наші воїни завдали по ворожих бійцях потужного удару у відповідь.

Він показав декілька фото. Зокрема, на одному з них наслідки російського удару. На інших – знищені окупанти.

Наш підрозділ завдав удар у відповідь. Відстань між фотографіями – близько 10 кілометрів, у противника близько двох десятків сумарно мертвих і поранених,

– підкреслив Підлісний.

Окупанти обстріляли Херсон / Фото з телеграму Володимира Зеленського

Українські воїни вдарили по окупантах / Фото з соцмереж Андрія Підлісного

ЗСУ відповіли окупантам за обстріл Херсона / Фото з соцмереж Андрія Підлісного

Терористичні удари росіян по Херсону: коротко, що треба знати