Росіяни обстріляли залізницю в Одеській області: у власному домі загинув працівник

У ніч на 1 травня російські військові масовано атакували Одещину "Шахедами". Внаслідок ворожого обстрілу у власному домі загинув залізничник.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрзалізницю.

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Внаслідок атаки на Одесу 1 травня загинув залізничник

Цієї ночі залізнична інфраструктура Одещини перебувала під ворожим обстрілом. На робочих місцях минулося без жертв.

На жаль, ворожа атака на Одесу забрала життя залізничника у його власному домі. Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблого, і підтримаємо родину,

– написали в Укрзалізниці.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого залізничника. Вічна пам'ять!

Внаслідок російської атаки пошкоджена одна з ділянок. Постраждали колії, контактна мережа та 3 вантажні вагони. Однак, пасажирські поїзди курсують за графіком.

Наразі залізничники проводять оперативні відновлювальні роботи, аби вантажні поїзди курсували до портів без перешкод. Поки що вони прямують альтернативним маршрутом.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.