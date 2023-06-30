Росіяни обстріляли житловий будинок під Херсоном: там була родина з 6-річною дитиною

30 червня 2023, 21:41
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Джерело:

Олександр Прокудін

Російські загарбники обстріляли будинок в селищі Антонівка Херсонського району Херсонської області. У той момент там була родина з дитиною.

За даними обласної влади, 6-річний хлопчик зазнав поранень. Внаслідок удару ворога постраждали ще двоє дорослих людей.

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Що відомо про чергову атаку росіян

Російська армія обстріляла житловий будинок в Антонівці, – постраждала родина з дитиною. У 6-річного хлопчика діагностували поранення ноги середнього ступеня тяжкості,
– заявив глава Херсонської ОВА. 

Він також уточнив, що, окрім дитини, поранень зазнали дорослі. Зокрема, поранені 79-річний чоловік та 42-річна жінка також перебувають в лікарні. Медики надають їм необхідну медичну допомогу.

Ситуація на Херсонщині: останні новини

  • Російські загарбники продовжують атакувати Херсонську область. Буквально вранці 30 червня російська артилерія цинічно та цілеспрямовано вдарила по житловому кварталу Херсона.
  • За даними Херсонської обласної військової адміністрації, 72-річна жінка зазнала важких травм. Її доправили в лікарню з пораненнями грудної клітини та ноги.
  • Окрім того, загарбники вдарили по селу Михайлівка Новоолександрівської громади Херсонщини. Ворожа артилерія поранила 70-річного чоловіка. 
  • За минулу добу 29 червня Росія атакувала Херсонську область 72 рази, випустивши 434 снаряди з мінометів, артилерії, танків, "Градів" та дронів. По Херсону прилетіло 8 снарядів.
  • Протягом минулої доби окупанти поцілили в житлові квартали населених пунктів, пункт видачі гуманітарної допомоги, медичний та освітній заклади у Херсоні. На жаль, троє людей загинуло, ще 4 – поранені. 

Автор: Діана Квасневська