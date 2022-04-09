Росіяни обстрілюють місця евакуації на Луганщині, – ОВА

Російські окупанти продовжють чинити свої підлі загарбницькі дії. У Луганській ОВА повідомили, що вони нищать цивільну інфраструктуру.

Це відбувається через постійні ракетні обстріли та артилерійські удари. Б'ють по шляхах сполучень, повідомляє 24 канал.

До теми Окупанти завдали ракетного удару по Миргороду: є постраждалі та значні руйнування

Б'ють по станціях, житлових кварталах та місцях евакуації цивільного населення з районів ведення бойових дій. Деталі щодо руйнувань та постраждалих наразі уточнюються,

– кажуть в ОВА.

Ворог також продовжує наступ у напрямку населених пунктів Попасна та Сєверодонецьк. Але всі спроби є безуспішними.

У Краматорську загарбники обстріляли вокзал: дивіться відео