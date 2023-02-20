Росіяни навмисне обстрілюють окуповані території, аби звинуватити ЗСУ: головне від Генштабу

Окупанти обстрілюють захоплені території і звинувачують у цьому Збройні сили України. Загарбники роблять це навмисно, аби заручитись підтримкою місцевого населення.

Генеральний штаб ЗСУ у зведенні 20 лютого повідомив про випадки атак окупантів захоплених територій на Херсонщині.

Увага Біля Сватового ворог намагається рухатися групами, перевага повністю на нашому боці, – боєць ЗСУ

19 лютого з артилерії російські окупаційні війська обстріляли місто Гола Пристань Херсонської області, з метою звинуватити та дискредитувати Збройні Сили України,

– йдеться у повідомленні.

А для формування негативного ставлення до Сил оборони України, окупанти також продовжують обстрілювати цивільні об'єкти населених пунктів Каховського та Голопристанського районів Херсонської області.

Ситуація на захоплених територіях

У Генштабі повідомляють, що окупанти продовжують примусову російську паспортизацію громадян України на тимчасово зайнятих територіях Херсонської області.

Російська окупаційна так звана влада у Скадовську та Каланчаку, погрожуючи конфіскацією особистого майна, змушує прискорити процес отримання російських паспортів та переоформлення бізнесу рухомого і нерухомого майна за російським законодавством,

– йдеться у зведенні.

Додають, що у разі відсутності російського паспорта пенсіонерам погрожують залишити їх без пенсійних виплат. В результаті, у місцевих громадян виникла соціальна напруга та побоювання щодо втрати власного майна та бізнесу.

Загроза ракетних обстрілів по всій території України

У Генштабі наголосили, що загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів залишається високою по всій території України.

Сьогодні ж, за даними відомства, противник завдав 3 ракетних та 22 авіаційних удари. Здійснив понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Натомість авіація Сил оборони за добу завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та удару по зенітно-ракетному комплексу ворога на вогневій позиції.

Ситуація на усіх напрямках фронту

За даними Генштабу, ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Прифронтові селища під обстрілами:

Упродовж доби ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів Карповичі, Тимоновичі і Янжулівка Чернігівської області; Бунякине, Атинське, Стукалівка, Іскрисківщина, Запсілля, Покровка та Майське Сумської області.

Під ворожими обстрілами також опинились 20 районів населених пунктів на Харківщині, серед них: Ветеринарне, Глибоке, Мороховець, Вовчанськ, Охрімівка, Бударки, Бологівка, Кам’янка, Тополі та Западне.

На Куп'янському та Лиманському напрямках противник здійснив обстріли населених пунктів Дворічна, Піщане, Крохмальне і Першотравневе Харківської області; Стельмахівка, Площанка, Невське, Червонопопівка, Діброва на Луганщині та Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку обстрілів зазнали понад 15 районів населених пунктів, зокрема, Роздолівка, Васюківка, Залізнянське, Дубово-Василівка, Бахмут, Кліщіївка, Ступочки, Дружба, Північне та Залізне Донецької області.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник здійснив артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів. Зокрема, це - Новобахмутівка, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Веселе, Богоявленка, Новоукраїнка, Пречистівка, Шахтарське та Нескучне Донецької області. Також ворог завдав авіаційних ударів в районі Олександрополя, Авдіївки, Мар'їнки та Вугледара.

На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони 23 населених пунктів, включаючи Новопіль Донецької області; Ольгівське, Білогір'я, Мала Токмачка, Павлівка, Новоіванівка, Кам’янське, Запорізьке, Вищетарасівка та Іллінка Запорізької області. Ворожі авіаудари зафіксовано поблизу Новополя на Донеччині та Малинівки і Малої Токмачки Запорізької області.

На Херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню постраждали Херсон, а також райони понад 30 населених пунктів. Серед них – Зміївка, Берислав, Веселе, Бургунка, Іванівка, Інженерне, Херсон, Білозерка, Дніпровське, Берегове та Велетенське Херсонської області.