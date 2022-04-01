Росіяни окопуються в багатьох громадах Сумщини, – Живицький

Російські окупанти розширюють свою присутність на території Сумщини. Вони почали окопуватися у багатьох громадах області.

Про це розповів голова Сумської ОВА Дмитро Живицький. За його словами південну частину Сумщини вже звільнили від загарбників.

Зауважте Окупанти здійснили удар 3 ракетами в Одеському районі: є постраждалі

Окупанти окопуються на Сумщині

Живицький розповів, що раніше лише південна частина Сумської області була зайнята загарбниками. Наразі вони починають окопуватися у багатьох громадах.

Починають ходити шукати місцеву владу. Ми розуміємо, що це початок окупації центральної частини Сумської області,

– зауважив голова ОВА.

За його словами, південна частина Сумщини вже звільнена від окупантів, проте продовжується накопичення військ у Конотопському і частково Сумському районі.

"Починаючи від кордону з РФ, Білопільська громада, Боринська, Путивльська, Нова Слобода і далі до Конотопа – дуже складна ситуація. Більше тисячі одиниць російської техніки, періодично відбуваються зіткнення, відбуваються артилерійські обстріли наших населених пунктів", – підсумував Живицький.

Буде цікаво – “Як можна бути такими тупими”: росіяни рили окопи під Чорнобильською АЕС