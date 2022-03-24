Росіяни організовують викрадення дітей в Україні

За даними оперативних підрозділів Держприкордонслужби, на окремих регіонах Харківщини, де тимчасово осіли російські війська, продовжується жорстока психологічна атака на цивільних мешканців міст та селищ.

Щоб тероризувати місцевих жителів, загарбники схиляють колаборантів до кіднепінгу – викрадення дітей з метою шантажу та отримання викупу.

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Викрадення двох дітей на Харківщині

Особи, які погодилися працювати на загарбників, викрали дітей у жителя одного з міст Харківської області. Відомо, що окупантам донесли буцімто чоловік має зброю, зібрану на місцях бойових дій. Росіяни відправили місцевих колаборантів розібратися.

Господаря дому експропріатори не знайшли, тому за узгодженням з російськими офіцерами, забрали двох неповнолітніх синів. Їх батько саме виїхав в інший населений пункт за гуманітарною допомогою, щоб прогодувати піврічного внука.

Терористи почали шантажувати чоловіка телефоном. Він зізнався, що справді знайшов попід дорогою один автомат, який готовий віддати за дітей. Вороги відповіли, що за один автомат готові віддати лише одного сина.

Цей приклад – ще один доказ, що Росія зневажає правила ведення війни та грубо порушує норми Міжнародного права.

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