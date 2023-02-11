Росіяни осушують Каховське водосховище, від якого працює охолодження ЗАЕС: реакція РНБО

Російські окупанти відкрили шлюзи на Каховському водосховищі. Після цього рівень води впав найнижче за останні 30 років. У РНБО вважають, що ворог продовжує використовувати ядерні об'єкти для шантажу світу.

Відомо, що без води у Каховському водосховищі не зможе працювати система охолодження Запорізької АЕС. Також є інші ризики від дій росіян.

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Що роблять росіяни на Каховській ГЕС

Рівень води у Каховському водосховищі почав зменшуватись ще у листопаді 2022 року. Адже 11 листопада 2022 року російські військові підірвали дорогу над дамбою Каховської ГЕС. Вибух тоді не пошкодив шлюзи.

Та після цього з'ясувалось, що росіяни спеціально відкрили додаткові шлюзи.

Результат приголомшливий. Дані радіолокаційної альтиметрії показують, що поточний рівень водойми приблизно на два метри нижче його звичайної висоти,

– мовиться в повідомленні.

Ба більше, з грудня 2022 року рівень води у водосховищі впав до найнижчого рівня за 30 років супутникових спостережень.



Як виглядало Каховське водосховище 2 січня 2023 року / Фото Connie Hanzhang Jin/NPR

Видання зазначає, що росіяни могли навмисне вдатись до таких дій. Зокрема, щоб сповільнити рух Збройних Сил України. Окрім того, зниження рівня води у Каховському водосховищі також загрожує:

сільськогосподарському виробництву на лівобережній частині Херсонщини;

проблемами з питною водою у Бердянську, Мелітополі, Енергодарі, які контролюють російські окупанти.

Метеоролога Девід Хелмс заявив, що Росія хоче завадити Україні експортувати сільськогосподарську продукцію, щоби ще більше нашкодити її економіці: "Це все одно, що відключити електромережу".

Видання, посилаючись на думку експертів, вважає, що мета росіян – "випалена земля" на тій території, яку вони публічно оголосили своєю.



Росіяни осушують Каховське водосховище / Фото NPR

Що кажуть про ситуацію в Україні

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов 11 лютого в ефірі телемарафону розповів, що терористи ще в березні 2022 року захопили небезпечний енергетичний об'єкт. За його словами, МАГАТЕ та інші інституції у відповідний спосіб не реагували.

Те, що відбувається на сьогодні з Запорізькою атомною електростанцією, – це доволі небезпечна ситуація. За все це має відповідати Росія як країна-терорист… Я б думав, що не вийде так, що там буде якась катастрофа, та те, що вони збираються цим питанням шантажувати як одним з елементів, – це і є речі, які для нас абсолютно зрозумілі,

– заявив Данілов.

За даними Запорізької обласної військової адміністрації, станом на 7 лютого, рівень води у Каховському водосховищу стрімко знижується. Адже обсяги скиду перевищують обсяг наповнення.

Заступник начальника Запорізької ОВА Геннадій Тімченко заявив, що значне зниження рівня води у Каховському водосховищі негативно впливає на технічні процеси на ЗАЕС.

Рівень у 13,2 метра є мінімальним для забору води в охолоджувальний резервуар. У разі зупинки подачі води почнуться проблеми з охолодженням реакторів, а це призведе до катастрофи,

– заявив Тімченко.

В обласній адміністрації заявили, що ситуація з подачею води до водойм-охолоджувачів реакторів на ЗАЕС вимагає регулювання за участі МАГАТЕ. Адже Україна не має доступу до об'єкта.