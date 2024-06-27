У Росії істерика через удари по Криму: чому окупанти роблять закиди в бік США

На території тимчасово окупованого Криму часто лунають вибухи. Сили оборони на законних підставах атакують військові об'єкти ворога. Росіяни ж бідкаються та звинувачують США у постачанні зброї Україні.

Колишній міністр енергетики Росії, опозиціонер Володимир Мілов розповів 24 Каналу, що росіяни не очікували атак ЗСУ по Криму. Ворог знав, що Україна немає необхідної далекобійної зброї, однак це змінилось завдяки військовій підтримці західних партнерів.

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"У Росії істерика через удари по Криму. У них немає стратегії як його втримати, адже в України з'явились нові військові можливості", – сказав він.

У Криму багато військових об'єктів Росії

За словами опозиціонера, росіяни перетворили Крим на свою військову базу, де вони зберігають всю необхідну зброю для наступу на територію України.

Росія такою воєнізацією півострова зробила заручниками усе цивільне населення Криму,

– зауважив Володимир Мілов.

Він додав, що окупанти не турбуються про населення, але їхня пропаганда використовуватиме атаки по Криму для скиглення на міжнародній арені.

Проблеми Криму

Спікер зазначив, що від початку окупації півострова росіянам не вдалось створити самостійну, конкурентоспроможну економіку. Крим має погану бізнесову репутацію, адже будь-який інвестор стає персоною нон грата на західному ринку, працюючи там.

У Криму немає нормальних банків – усім керують силовики. Всі роки окупації вони забирали від людей землю та бізнеси. Там не працює цивілізована судова система. Росіяни створили у Криму військово-бандитську диктатуру,

– підкреслив Мілов.

Півострів перетворився на зону активних бойових дій, тому не варто очікувати на розвиток будь-якого бізнесу. Опозиціонер наголосив, що Крим немає жодних перспектив розвитку.