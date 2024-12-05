Росіяни нарощують сили на Кінбурнській косі: чим це загрожує

На тимчасово окупованій Кінбурнській косі Миколаївської області російські війська збільшили кількість збройних сил. Зокрема, там зосередили артилерійські підрозділи та підрозділи протиповітряної оборони.

Цей район обороняють для того, щоб перешкодити захопленню Дніпровської затоки. Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин у коментарі "Радіо Свобода", передає 24 Канал.

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Чому Кінбурнська коса це важливий плацдарм

За словами Волошина, у ворога виникло велике занепокоєння, тому росіяни, окрім розміщення додаткових сил оборони на самій Кінбурнській косі, ще два з половиною місяці тому перекинули туди дивізіон річкових катерів із Севастополя, приєднавши його до так званої Дніпровської флотилії.

Окупанти зробили це з метою посилити свою присутність у Дніпровській затоці й на Кінбурнській косі зокрема.

Це для них і для нас досить важливий плацдарм. Крім того, з Кінбурнської коси можна вести обстріли півдня Херсонської області, півдня Миколаївської області,

– додав він.

До того ж, узявши під контроль Кінбурнську косу, що закриває вхід з моря до Дніпра, можна "фактично закрити можливість російським підрозділам отримувати певну підтримку з моря".

Раніше у Силах оборони Півдня повідомляли, що окупанти поповнюють особовий склад на Кінбурнській косі, вони дійсно тримають там певні підрозділи. Коса сьогодні – така ж сама зона бойових дій.