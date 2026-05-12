Зрозуміти, хто загинув у 2022 році, більше неможливо: що накоїли росіяни в Маріуполі

В тимчасово окупованому Маріуполі ворог переробив демонтовані будинки у 100 тисяч тонн щебеню. Зараз його заново використовують для будівництва, але там не говорять про одну проблему.

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що 100 тисяч тонн щебеню від демонтованих будинків складно собі уявити. Фактично це було багато насипів, які були вищими за 9-поверхові будинки.

Що не так з цим щебенем?

Вже зараз від цих насипів фактично нічого не залишилося. Ворог використав їх для будівництва шматка траси Новоазовськ – Маріуполь, насипу майбутньої залізниці та об'їзної дороги. Їх не хвилює, що у цьому щебені фактично похована величезна кількість людських тіл.

Чим це складно для нас? Під завалами у переробці, окрім 100 тисяч тонн нашого життя, поховано багато тіл загиблих маріупольців. Тепер остаточно навіть немає шансів дізнатися, скільки людей загинуло і хто вони. Була можливість хоча б знайти якісь зразки ДНК. Але все, нічого не залишилося,

– розповів Андрющенко.

Окупаційна адміністрація заробляє на цій горі щебеню. Вони продають матеріал будівельникам з Ростовської області.

Це вже чергове мародерство не знаю якого рівня. До якої межі нелюдяності вони дійшли,

– підкреслив Андрющенко.

Яка зараз ситуація в Маріуполі?

Росіяни окупували Маріуполь навесні 2022 року після тривалої облоги міста. "Азов" та інші українські підрозділи героїчно вели бої на території "Азовсталі" до 20 травня. Фактично місто перебувало в повній блокаді та під постійними обстрілами ще з березня 2022 року.

Нещодавно в 1 корпусі НГУ "Азов" повідомили, що мають можливість за допомогою розвідувальних комплексів патрулювати дороги в Маріуполі. Там наші захисники вибивають логістику росіян. Вони оприлюднили відео, як знищують військові вантажівки у місті. Це відбувається на відстані 160 кілометрів від лінії зіткнення.

На початку травня українські безпілотники влучили в склад безпілотних систем російського підрозділу "Рубікон". Там фактично усе вигоріло вщент.

Росія намагалася відсвяткувати 9 травня в Маріуполі

Окупанти пробували провести урочистості до 9 травня в Маріуполі. Однак значної підтримки від місцевого населення вони не отримали. Тамтешні загарбники та дехто з проросійськи налаштованого населення намагалися провести автозабіг, але окупаційна адміністрація не дозволила їм цього зробити. Там побоювалися атак українських дронів.

В Маріуполі є місця, де традиційно люди збиралися на 9 травня за покликом серця. Але цього разу там було пусто.