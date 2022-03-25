Росіяни в перші дні боїв дзвонили й пропонували здатися: Гайдай про погрози

В інтервʼю Сергій Гайдай розповів, які погрози розсилали росіяни керівникам усіх рівнів у телеграм-каналах та у дзвінках.

За його словами, у перші дні дзвонили з російських номерів та пропонували перейти на їх сторону.

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"Потім було абсолютно тупе і бездарне розсилання якогось телеграм-каналу керівникам усіх рівнів – керівникам департаментів, мерам міст, главам військово-цивільних адміністрацій. Тобто всім чиновникам", – повідомив Сергій Гайда.

Він зазначив, що повідомлення виглядало приблизно так: "Семене Семеновичу, зупиніть геноцид і мир прийде завтра".

Крім того, додав, що загрози здебільшого були телефоном. А також чітко вказували, що на роздуми даємо вам 24 години.

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