Окупанти планували прорив на Харківщині в районі Борової, але потрапили у вогневі мішки
Джерело:Максим Жорін
У районі Борової на Харківщині російські загарбники планували зробити прорив і просунутися вперед. Втім, потрапили у вогнені мішки Третьої штурмової.
Про це повідомив майор ЗСУ Максим Жорін. Заступник командира 3 ОШБр розповів, яка ситуація в районі Борової станом на 11 липня.
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Вогневі мішки для окупантів
Максим Жорін зауважив, що окупанти дійсно планували зробити прорив у районі Борової на Харківщині й просунутися вперед. Проте навіть 1 метр землі забрати не змогли. Наразі в смузі відповідальності Третьої штурмової ситуації контрольовано.
Плани просування Росії були збиті шляхом створення вогневих мішків, в яких окупантів затягували й знищували – в основному за допомогою дронів та зачистки піхотою,
– заявив заступник командира 3 ОШБр.
Майор додав, що зараз агресор продовжує спроби проводити локальні штурмові дії. Однак, його основний потенціал у смузі відповідальності Третьої штурмової поки що збито.