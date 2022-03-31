Росіяни почали атакувати з аеродрому у Бресті: раніше активності звідти не було

Росія використовує усі доступні для неї засоби для атаки на Україну. Серед них і аеродроми в Білорусі, звідки вилітають літаки для ракетних ударів по Україні.

Росія використовує військові аеродроми в Барановичах, Лунінці, Ліді, Гомелі, Мачуліщах, Мозирі, Бобруйську. Саме звідти найчастіше вилітають літаки для ракетних ударів по Україні. Тут же базуються і гелікоптери, які також атакують Україну.

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Речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат відзначив, що нещодавно вильоти літаків активізувалися з аеродрому у Бресті (до цього військова авіація Росії не використовувала його). Це місто за 50 кілометрів від кордону з Україною. І воно на самому кордоні з Польщею.

Білоруські аеродроми доволі зручні для атаки на Україну. Адже є можливість запустити ракету поближче до цілі, а не робити це з акваторії Чорного моря. Тоді в українських ППО буде менше часу, зоб зафіксувати ракету та збити її.

Хоча українські військові навчилися збивати чимало видів російських ракет.

"Ракети можна швидко збити, основне їх зафіксувати. Хоча бачимо неодноразові випадки, коли ракети РФ падали дорогою через несправності, або потрапляли в іншу ціль. Тобто техніка ворога – недосконала", – відзначив Юрій Ігнат.