Погода змінилася, і росіяни почали наступати майже по всій лінії фронту, – Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про ситуацію на фронті. Також він уточнив, що саме ЗСУ протиставляють росіянам у бою, яких значно більше за українців.

Про це йдеться в телеграм-каналі Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Де наступають росіяни на фронті у квітні 2026 року?

Попри втрати, ворог не полишає своїх планів щодо захоплення України. А тому Сили оборони нищать ворога, зупиняють його просування, завдають уражень по тилах росіян, в тому числі в глибині їх території.

Зі зміною погодних умов противник активізував наступальні дії та проводить їх практично по всій протяжності лінії бойового зіткнення завдовжки 1200 кілометрів. Найгарячішими протягом місяця були Олександрівський, Покровський, Костянтинівський та Лиманський напрямки. Маємо перехоплювати стратегічну ініціативу, відтак ведемо активну оборону. Завдяки цьому в березні наші війська відновили контроль над майже 50 квадратних кілометрів території, яка була окупована противником,

– написав головком.

Важливо! Міністр оборони Михайло Федоров 15 квітня заявив, що сьогодні Росія втрачає 254 військових на кожен квадратний кілометр, а на Донеччині – у середньому 428. Таким чином, втрати ворога перевищують темпи мобілізації у Росії.

За словами Сирського, ЗСУ протиставляють російській кількості українську якість ведення бойових дій. І змушують противника грати за нашими правилами, постійно відкладаючи терміни виконання завдань.

Україна інтенсивно б'є по військових, оборонно-промислових та інших об'єктах на території Росії, які забезпечують дії окупантів. У березні засобами Deep Strike уражено 76 таких цілей, із них 15 – об'єкти нафтопереробної промисловості.

Додамо, що 10 квітня Олександр Сирський повідомив, що кількість уражень російських об'єктів українськими дронами зросла на 50 відсотків.

Цікаво! В ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу Герой України, заступник командувача ОК "Схід", екскомандувач Сил безпілотних систем ЗСУ Вадим Сухаревський назвав українських воїнів та інженерів найсильнішою стороною Сил оборони. Він додав, що в росіян більше дронів, ніж у ЗСУ, та наші військові використовують їх ефективніше.

Іще головком наголосив на інтенсифікації робіт з облаштування інженерних загороджень та фортифікації.

Саме там, де завчасно і якісно обладнано укріплення, ми маємо змогу тривалий час тримати оборону, берегти українських захисників та нищити більше окупантів. Нове рішення в умовах сучасної "війни дронів" – обладнання заглиблених шляхів переміщення військової техніки та особового складу. Приклад, як слід це робити, показують Десантно-штурмові війська,

– написав він.

