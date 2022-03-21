Росіяни починають економічну кампанію проти України, – радник глави МВС

Росія розглядає спробу економічного придушення України, адже військово перемогти їй не вдається. Доказом нової стратегії є замінування акваторії Чорного моря.

Проблема у тому, що для України у такий спосіб закрили експорт. Про це в ефірі 24 каналу сказав радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

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"Станом на сьогодні у нас немає морського експорту. Горло Укрзалізниці і західних автомобільних кордонів є дуже вузьким. Існує висока ймовірність, що росіяни розпочинають економічну кампанію проти України", – сказав Денисенко.

Головне завдання для усіх

Він вважає, що потрібно перебудовувати систему управління державою – перевести її на воєнні рейки.

Нам потрібно переходити до жорсткої, вертикальної, багато у чому ручної системи управління. Однак ручної не у мікроменеджменті, а у макроменеджменті,

– зауважив радник глави МВС.

Це головне завдання для усіх, щоб вижити економічно. Денисенко наголосив, що якщо не буде економічних патронів, ми не зможемо довго триматися.

Денисенко про економічну війну проти України: дивіться відео