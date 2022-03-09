Росіяни почнуть боятися, – радник глави МВС про свідчення полонених окупантів

У Києві відбулася пресконференція полонених окупантів, які розповіли про свої цинічні дії та закликали інших забиратися геть з України. Такі заходи держава першочергово організовує для російської аудиторії.

Про це розповів радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі 24 каналу. Може здаватися, що у Росії ніхто до цього не дослухається, але насправді це не так.

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"Люди вже інфіковані цією інформаційною історією у Росії. У них починається моральна ломка. Ми не говоримо про те, що вони стануть кращими чи гіршими – вони почнуть боятися", – наголосив радник міністра.

Як розповів Денисенко, міноборони Росії 9 березня таки визнало, що в Україні воюють військові строкової служби, але нібито майже всіх їх уже вивели на російську територію, а частину захопили "нацисти".

Якщо перекласти з цієї російської мови на людську, то насправді там почався величезний шум. Є обіцянка Путіна робити певні речі, але виявляється, що він бреше,

– розповів радник глави МВС.

Денисенко додав, що чим більше російська влада брехатиме надалі, тим швидшим буде розвал її злочинного режиму.

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