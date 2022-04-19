Росіяни пограбували будинок екснардепа з Буковини на Київщині
Джерело:фейсбук Івана Рибака
Під час тимчасової окупації Київщини найманці Кремля пограбували будинок екснардепа з Буковини Івана Рибака.
Світ бачив як "друга армія світу" мародерить і знищує все, що українці здобували плідною працею та бажанням кращого майбутнього. Своєю історією та фотографіями пограбування власного будинку окупантами поділився колишній народний депутат на Буковині Іван Рибак у фейсбуці.
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Наслідки тимчасового пришестя "руского мира" до мене додому на Київщині. Вкрали увесь одяг, взуття та посуд (тарілки, вилки, ложки, стакани і т.д.), поцупили телевізори та багато іншої техніки,
– розповів Іван Рибак.
Пограбований гардером Рибака / фото фейсбук Івана Рибака
Вже неодноразово з перехоплених розмов СБУ українці чули, як росіяни дивуються, що в нас в помешканнях є хороша техніка, красивий та якісний одяг, певні продукти харчування (які окупанти вживу ніколи не бачили).
Наслідки приходу "визволителів" / фото фейсбук Івана Рибака
"Будинок прийняв удар сотень осколків. І добре, що обійшлось лиш цим. Орки будуть покарані. Все буде Україна!" – резюмував Іван Рибак.
Уламки від російських боєприпасів та розбите вікно / фото фейсбук Івана Рибака
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