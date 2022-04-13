Росіяни погрожують націоналізувати YouTube

В російській Держдумі пропонують конфіскувати популярний відеохостинг YouTube та змусити його служити "на благо батьківщини".

Націоналізація YouTube в Росії

Про це заявив член комітету Державної думи Росії з бюджету та податків Євген Федоров, повідомляють російські ЗМІ, передає 24 канал. За його словами, російська влада може захопити відеохостинг, взявши під контроль дата-центри, розташовані на території країни.

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Потрібна конфіскація. Існує ворожий ресурс, він працює проти нас. Іноземні держави конфіскують наше майно, отже, цей бізнес, майно YouTube, теж треба конфіскувати. Залишити людям доступ, але щоб він працював на користь РФ, а не іноземних держав, став трофейним,

– заявив він.

Він додав, що закриття популярного відеохостингу – це неправильне рішення. Бо RuTube гірший за якістю і він не може замінити YouTube. Російський депутат додав, що не може зареєструватися на RuTube.

За логікою Федорова, YouTube – це бізнес, дані зберігаються на території Росії, тому його можна конфіскувати на користь держави. Він вважає, що під контроль можна взяти фінансові потоки через банки та податкову службу.

Так, у ньому великий інтелектуальний складник, яка різниця? Оголошується конкурс, формується професійна команда. Видається, припустимо, держбанком кредит на формування заходу — і все соцмережа береться під національний контроль,

– сказав депутат.

Після конфіскації він пропонує перейменувати американський відеохостінг в "Руснод".

В Росії вже давно говорять про блокування YouTube. В країні вже заблокували Facebook, Instagram, Twitter та TikTok.

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